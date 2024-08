Dalla Spagna: il Betis vuole Simeone, ma il Napoli apre solo all'obbligo di riscatto

vedi letture

Il Betis ci ha provato col Napoli non solo per Natan, affare questo ormai in dirittura d'arrivo come vi abbiamo raccontato. Il club spagnolo in questi ultimi giorni ci ha provato anche per Giovanni Simeone, che non chiede di partire ma sa che è chiuso da Osimhen (o Lukaku) e non avrebbe così tante occasioni. Secondo gli spagnoli di Relevo, il Betis ha incontrato più volte il Napoli, anche nell'ambito dell'affare Natan, ma il club partenopeo cede l'argentino solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Non valuta altre formule.