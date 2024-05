Dalla Spagna - Nuovo nome per la difesa: al Napoli piace Rafa Marin dell'Alaves

Continua il casting in casa Napoli per il nuovo difensore: la società azzurra ha aggiunto al proprio taccuino il nome di Rafa Marin

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Continua il casting in casa Napoli per quanto riguarda i rinforzi in difesa per la prossima stagione. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Relevo, la società azzurra ha aggiunto al proprio taccuino il nome di Rafa Marin, centrale dell'Alaves in prestito dal Real Madrid.

Il classe 2002 spagnolo, dopo aver trascorso tre anni tra le fila del Real Madrid B, si è trasferito la scorsa estate all'Alaves. Sotto la guida di Luis Garcia è stato titolare fisso in questo campionato, collezionando 32 presenze.