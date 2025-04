Dalla Spagna: "Rafa Marin si gioca il futuro. La conferma non è esclusa"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista di Dario As Mirko Calemme: “Le probabilità di vedere Buongiorno in campo sono del 50%. Siamo ormai a fine stagione e si possono prendere anche dei rischi. Resta un giocatore molto importante, anche se al suo posto Rafa Marin è pronto a giocare. Conte ha avuto delle buone parole su di lui, probabilmente considerando che non è facile giocare la prima partita da titolare nel mese di maggio.

Il Napoli non ha mai ruotato i difensori centrali, sia per scelta tecnica che per assenza di altre competizioni. Conte lo ha fatto giocare titolare in Coppa Italia quando ne ha avuto la possibilità. Con le tre competizioni Rafa Marin avrebbe avuto più spazio. Il suo futuro? Bisogna aspettare queste partite e capire come giocherà l’anno prossimo la squadra azzurra. Una sua conferma non è esclusa. Il diritto di recompra del Real Madrid scatta solo nella stagione 25/26. Ricordiamo che Il Villarreal lo avrebbe voluto a gennaio per farlo giocare titolare”.