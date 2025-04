Dalla Spagna: "Sorpresi per lo scarso utilizzo di Rafa Marin, lo vuole ancora il Villarreal"

“In Spagna sono tutti stupiti per lo scarsissimo minutaggio di Rafa Marin: tutta il mondo calcistico spagnolo è sorpreso. È un giocatore - ha detto il giornalista iberico di Opta Felipe Olcina a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - del Real Madrid, su cui il Real potrebbe puntare anche in futuro.

Lo voleva a gennaio e lo vuole ancora il Villarreal, insomma stupisce e sorprende che Conte possa non avergli concesso praticamente minuti. Ora c'è da capire se in emergenza deciderà di puntare su di lui o su Olivera centrale. Io credo che Marin sia pronto per vivere da protagonista queste ultime giornate e, se farà bene, il suo futuro cambierà, al Napoli o in un'altra squadra. Non è facile per nessuno vivere una stagione come quella attuale per Rafa Marin, indipendentemente dall'età e dalla maturità caratteriale del calciatore. È vero che non ha esperienza ad alti livelli, ma è molto richiesto in Spagna: forse Conte ha difficoltà a vedere le sue doti".