Dalla Spagna - Villarreal, ultimatum per Rafa Marin: lo aspetta fino a sabato

Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, su Relevo parla dell'affare Rafa Marin-Villarreal sospeso dopo il no di Danilo al Napoli. "Tre giorni. 72 ore. Questo è il tempo che il Villarreal si è dato per provare a trovare un accordo con il Napoli per Rafa Marín. Quando tutto sembrava finalizzato alla partenza dell'ex giovane del Real Madrid, diretto a Castellón, la squadra partenopea ha bloccato la trattativa.

Marín e Villarreal hanno un accordo chiuso dall'inizio di gennaio. Quanto accaduto con la sostituzione di Marín al Napoli ha cambiato completamente il panorama e ha tinto di incertezza il futuro del mercato". Chiaro il riferimento alla scelta di Danilo di andare al Flamengo.