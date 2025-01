Dalla Turchia: "Gudmundsson giocherà con Osimhen? Occhio al Galatasaray"

Voce per certi versi clamorosa, in arrivo dalla Turchia e riguardante la Fiorentina. Secondo il portale Fotomac infatti il Galatasaray si è messo recentemente sulle tracce di Albert Gudmundsson, talento islandese - immortalato sui social con la maglia del Napoli - arrivato la scorsa estate in viola dopo un lunghissimo corteggiamento durato diversi mesi.

I giallorossi, si legge, in vista della prossima stagione vorrebbero regalare un super colpo alla propria tifoseria e Gudmundsson rappresenterebbe il profilo perfetto. Un'operazione come detto con prospettiva futura, visto che la trattativa riguarderebbe la prossima estate e solo nel caso in cui la società viola decidesse di non riscattare l'islandese dal Genoa. Osimhen intanto a fine stagione potrà essere acquistato per 75 milioni, il valore della clausola: a gennaio ADL ha detto no alla proposta da 65 milioni.