Dalla Turchia - Kiwior può lasciare l'Arsenal, anche il Napoli interessato: la richiesta

Jakub Kiwior, già accostato al Napoli in passato, potrebbe tornare ad essere un obiettivo per la difesa azzurra.

Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, riferisce su X: "Il difensore polacco Jakub Kiwior potrebbe lasciare l'Arsenal prima della chiusura del mercato! Club interessati: Napoli e Milan. Prezzo richiesto dall'Arsenal: £25/30 milioni".

Polish defender Jakub Kiwior could leave Arsenal before the transfer window closes!



▪️Interested clubs: Napoli and AC Milan. Arsenal’s asking price: £25/30M. pic.twitter.com/zfSXPqAgmu