Dalla Turchia - Mario Rui verso il Besiktas! C'è l'apertura del portoghese: i dettagli

Non solo Victor Osimhen, anche Mario Rui potrebbe finire in Turchia. Stando a quanto riferito dai colleghi turchi di Fanatik, infatti, c'è una trattativa in corso con il Besiktas. Il Napoli certamnete non si opporrebbe al trasferimento del terzino portoghese (essendo anche stato escluso dalla lista per la Serie A) in Super Lig.

Fanatik scrive che il Besiktas prevede una chiusura dell'operazione a stretto giro di posta. Sulle tracce dell'ex Roma ed Empoli ci sarebbero anche alcuni club arabi, a cui però il giocatore non ha aperto. Apertura che c'è invece stata verso il Besiktas e nelle prossime ore l'affare si potrebbe concludere.