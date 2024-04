Dalla Turchia - Napoli vicino a Nelsson del Galatasaray: accordo di massima con l’entourage

Da capire, oltre alla fattibilità dell'operazione, i suoi costi: in Turchia si parla di una valutazione attorno ai 15 milioni di euro.

Un danese per il Napoli del futuro, in attesa di capire chi sarà l'allenatore dopo l'inevitabile separazione col traghettatore Calzona. Secondo quanto riferito dai media turchi, in particolare dal portale Fanatik, il club azzurro sarebbe infatti in chiusura per l'approdo in Serie A di Victor Nelsson, destinato a lasciare il Galatasaray nella prossima sessione di mercato estiva.

Non è un nome nuovo. Classe '98, capace di giocare anche da centrocampista difensivo ma impiegato per lo più da difensore centrale, Nelson non è una fiamma dell'ultima ora. Il suo profilo era stato infatti già proposto al Napoli nel mercato di gennaio, quando però non ha convinto la società guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Oggi, almeno secondo quanto raccontano dalla Turchia, le cose potrebbero però essere cambiate.

Costa 15 milioni di euro. La fonte prosegue, spiegando che al momento non vi sarebbe un vero e proprio accordo tra le parti. Nelsson in compenso avrebbe comunicato alla società turca la fine della propria esperienza in giallorosso al termine della stagione e il suo entourage avrebbe già incontrato la dirigenza del Napoli, strappando un accordo di massima. Da capire, oltre alla fattibilità dell'operazione, i suoi costi: in Turchia si parla di una valutazione attorno ai 15 milioni di euro.