Danilo, la Juve vuole liberarlo solo dopo la gara contro il Napoli

Legali al lavoro per la risoluzione del contratto di Danilo con la Juventus: è ormai ad un passo l’addio del difensore brasiliano, pronto a lasciare il club bianconero per trasferirsi da svincolato a parametro zero a Napoli.

Ma come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Juventus vorrebbe salutare l'ex City solo dopo la gara del 25 gennaio, quella delle Maradona proprio contro gli azzurri. Ergo, la Juventus non vuole liberare Danilo prima di quella sfida per non ritrovarselo da avversario. Solo a fine mercato dunque Danilo potrebbe trasferirsi al Napoli.