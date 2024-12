Danilo-Napoli, da Milano: "La Juve potrebbe chiedere Raspadori in prestito con diritto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo tempo' è intervenuto Niccolò Schira, giornalista esperto di mercato di TuttoSport: "Al Napoli farebbe comodo Pellegrini, a Conte manca questo tipo di centrocampista. Alla Roma Raspadori riceverebbe probabilmente poco spazio.

Fagioli-Raspadori? Alla Juventus potrebbe far comodo Rasparadori ma credo abbia bisogno di soldi, Fagioli sarebbe sprecato come oggetto di scambio.

Danilo-Napoli? Al momento non dovrebbe arrivare gratuitamente ma potrebbe chiedere qualcosina e magari un prestito con diritto di riscatto per Raspasori. Il brasiliano piace a Conte e può ricoprire vari ruoli.

Biraghi? Potrebbe arrivare solo con la cessione di Spinazzola, lo scambio non alletta la Fiorentina. Dubito che l'Inter muova passi in questa sessione di mercato, ha già una grande squadra ed è come se avesse una sessione di vantaggio rispetto alle altre.

Duran piace tanto al Napoli ma servirebbe un grande sforzo economico, serve qualche importante cessione come quella di Osimhen."