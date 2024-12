Danilo verso il Napoli? Indizio pesante: la Juve lo esclude dalla Supercoppa!

vedi letture

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, come un eventuale infortunio, Danilo non partirà con la Juventus per la Supercoppa in Arabia. La decisione, presa da Thiago Motta, è chiara: il difensore non sarà convocato, anche a causa delle trattative di mercato in corso, con il Napoli in pole position per assicurarsi il suo cartellino.

Con un contratto in scadenza a giugno, Danilo sembra determinato a trasferirsi alla corte di Antonio Conte il prima possibile. La sua assenza nella Supercoppa, con la Juventus in partenza domani, rappresenta un segnale forte riguardo al suo futuro imminente. A riportarlo è il Corriere dello Sport.