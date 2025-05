DAZN - Osimhen, la Juventus fa sul serio: la richiesta del Napoli è di 100mln!

vedi letture

La Juventus vuole Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray. Il club bianconero sembrerebbe aver di fatto raggiunto già un accordo col giocatore, mentre sarà difficilissimo trovare un intesa con il club d De Laurentiis.

Il giornalista ed esperto di mercato di Dazn Orazio Accomando scrive su X: "La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen. La richiesta del Napoli é di 100mln e gli azzurri al momento non sono interessati ad abbassare di molto. Tanto dipenderà dalla qualificazione in Champions dei bianconeri".