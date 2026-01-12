De Bruyne dal Belgio: "Ritorno in patria? Non ci penso, sono felice al Napoli"

Oltre a parlare della riabilitazione, Kevin De Bruyne a margine della 72ª cerimonia della Scarpa d’Oro belga e del suo ingresso nella Hall of Fame del calcio belga ha parlato anche del suo futuro, rinviando un ritorno in patria per chiudere la carriera.

Ti immagini un ritorno in patria per chiudere la carriera?

"Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli".