De Maggio: "Brescianini? Conte ha altre priorità, sono 3 i giocatori richiesti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore Valter De Maggio che ha commentato l'attualità dei partenopei: "L'affare Brescianini ha provocato un po' di malumore, non ci possiamo nascondere. Io ho una visione un po' diversa. Fermo restando che tutto ciò non è bello, ma grottesco, sia la situazione Cajuste che quella Brescianini, ma sembrerebbe ci siano stati malintesi tra i direttori sportivi come detto da Angelozzi del Frosinone che a quel punto ha fatto rientrare il giocatore e non c'è stata la firma.

Da quello che mi risulta le priorità di Conte sono ben altre. Non è una bella figura ciò che è successo, ma la priorità è un'altra: il Napoli lo dissi andava incontro a giocare l'inizio senza l'attaccante titolare e infatti giocherà con Raspadori titolare e Simeone e Cheddira alternativi. Non mi risultava quella serenità che il Napoli professava. La priorità di Conte è Lukaku, vendendo Osimhen, e si sta lavorando, le altre priorità di Conte sono Neres e Gilmour. Vuole dare una fisionomia diversa al Napoli del passato e rischiano di andare via tutti i giocatori presi l'anno scorso. L'unico che piace è Mazzocchi. Ora però siamo a ferragosto, i tempi all'inizio sono stati straordinari e ora non lo sono più perché Osimhen blocca il mercato del Napoli, così come Cajuste, Gaetano ecc ma i giorni diminuiscono e le priorità diventano impellenti".