De Maggio: "Manna incontrerà Moggi jr, in ballo il futuro di due azzurri"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il direttore Valter De Maggio ha parlato delle ultime mosse di mercato e dei prossimi appuntamenti

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il direttore Valter De Maggio ha parlato delle ultime mosse di mercato e dei prossimi appuntamenti per il ds azzurro Manna: "In agenda c'è da capire quando il ds Manna incontrerà Alessandro Moggi che rappresenta Simeone e Zanoli, che forse andrà via. L'argentino, invece, chiede spazio".