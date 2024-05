De Zerbi occasione per Napoli e Milan: a febbraio confessò la sua preferenza

Da sabato pomeriggio, Roberto De Zerbi non è di fatto più l'allenatore del Brighton, almeno non guardando al futuro.

Da sabato pomeriggio, Roberto De Zerbi non è di fatto più l'allenatore del Brighton, almeno non guardando al futuro. Ieri infatti ha guidato per l'ultima volta i Seagulls dalla panchina, concludendo una stagione non del tutto soddisfacente con una sconfitta per 0-2 contro il Manchester United nel turno che concludeva ufficialmente i giochi in Premier League, chiusa dalla sua squadra all'11° posto.

Rimasto senza panchina e senza contratto, quindi anche senza la pesante clausola di risoluzione da 13 milioni di euro che serviva per portarlo via dal Brighton, il suo nome - scrive TMW - è tornato in auge per la panchina del Napoli e anche per quella del Milan. Ad incendiare ulteriormente lo scenario, poi, ci sono delle sue dichiarazioni di metà febbraio nelle quali aveva speso parole al miele per i rossoneri: "Non è un club normale per me, sono cresciuto in quella società. Per la mia vita sarò riconoscente a questo club".