Mainoo-Napoli, si lavora con decisione: United fermo sulla sua posizione

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare Kobbie Mainoo al Napoli. Il club azzurro continua a lavorare con decisione sull’operazione e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Manchester United, reduce dal monday night di Premier League. La linea del Napoli è chiara: l’obiettivo è ottenere il centrocampista inglese in prestito per sei mesi, mettendo a disposizione di Antonio Conte un rinforzo di altissimo livello per la seconda parte della stagione.

Dal canto suo, il Manchester United resta fermo sulla propria posizione. Anche Amorim ha sposato la linea del club, escludendo una cessione a titolo definitivo del giovane talento. L’entourage di Mainoo aveva provato timidamente ad aprire a un trasferimento permanente, ma l’ipotesi non è mai stata realmente presa in considerazione dai Red Devils, che intendono mantenere il controllo sul futuro del giocatore.