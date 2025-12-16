Atta-Napoli, l'annuncio del presidente dell'Udinese: "Presa una decisione per gennaio"

Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, è nel mirino del Napoli. Un giocatore di grande valore, ora infortunato, nel mirino del club azzurro. Ma a gennaio non parte. L'annuncio in diretta. Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato a 'Kiss Kiss Napoli' nel corso di 'Radio Goal' e lo ha puntualizzato facendo proprio riferimento all'interesse del club azzurro. "Atta? Il giocatore deve rientrare e tornare ai suoi livelli, rimarrà ad Udine fino al termine della stagione, difficilmente da parte nostra ci sono trattative e gennaio”.

