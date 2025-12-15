Mainoo, segnali d’apertura! Dall'Inghilterra: è a disagio al Man United
Nuovi sviluppi sul fronte Kobbie Mainoo, uno dei principali obiettivi del Napoli per il mercato di gennaio. Il Daily Telegraph, con un articolo firmato da James Ducker, racconta il clima di disagio che circonda il centrocampista del Manchester United. Nell’ultima gara contro il Wolverhampton, Mainoo è entrato solo nel finale e, secondo il quotidiano inglese, il rapporto con l’allenatore Amorim appare freddo: “Anche a distanza si percepiva il disagio”, scrive il Telegraph.
Mainoo, poco utilizzato in stagione, vorrebbe lasciare lo United in prestito per ritrovare continuità. Il Napoli sarebbe in pole position tra oltre dodici club interessati, molti dei quali di Premier League. A frenare l’operazione sono però le perplessità interne allo United: la tifoseria crede molto nel talento classe 2005, mentre Amorim sembra orientato su altre scelte. La dirigenza è ora chiamata a decidere se seguire il tecnico o ascoltare la piazza.
