Mainoo al Napoli, ci sono due ostacoli: la notizia dall'Inghilterra

Kobbie Mainoo dello United, ieri altra panchina in campionato dove non è mai stato titolare, è il primo nome per il Napoli a centrocampo. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, la trattativa non è affatto semplice.

Ci sono un po’ di ostacoli, su tutti la volontà del Manchester che già in estate aveva posto il veto sulla sua partenza. Cambierà idea, stavolta? E poi la concorrenza che, a quanto pare, è folta: oltre dieci i club interessati al giocatore, secondo The Telegraph. Insomma, tutti in fila. Ma decide lo United.