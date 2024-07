Di Lorenzo, annullata la conferenza dell'agente! Tuttosport: "Nuove nuvole nere, la Juve c'è"

La Juventus ha intenzione di intervenire in maniera massiccia anche per i terzini. Secondo Tuttosport prosegue il ballo tra due prospetti, quelli di Yan Couto del Manchester City e di Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Per l’azzurro sembrava rientrata la bufera a Napoli - si legge -, ma all’ultimo ecco l’annullamento della conferenza stampa prevista per martedì e annunciata dal suo procuratore Giuffredi.

Dunque - si legge - nuovi nuvoloni neri sul terzino destro scoperto e lanciato nel Napoli proprio da Giuntoli, sempre pronto a inserirsi qualora il divorzio tra il terzino e il club campano dovesse diventare conclamato. Ma la Juventus su quella fascia si è mossa anche per il brasiliano Couto (ma di passaporto portoghese). Tornato al City dal prestito al Girona ha solo un anno di contratto e piace molto a Thiago Motta.