Di Lorenzo-Juve? No, anche a Torino si rassegnano: "Conte l'ha convinto a restare"

L’annuncio sul futuro di Di Lorenzo ci sarà martedì, in un’attesa conferenza, nel corso della quale il suo agente farà luce anche sulle incertezze passate.

Il caso relativo a Giovanni Di Lorenzo si sta per risolvere. Secondo quanto riportato da Tuttosport il capitano del Napoli va verso la permanenza agli ex campioni d'Italia, con Antonio Conte che ha parlato con il terzino e lo ha praticamente convinto a rimanere in azzurro.

Il calciatore ha accolto con piacere le lusinghiere parole sia di Conte che del presidente De Laurentiis, parole con le quali hanno espresso la loro stima nei suoi confronti. L’annuncio sul futuro di Di Lorenzo ci sarà martedì, in un’attesa conferenza stampa, nel corso della quale il suo agente farà luce anche sulle incertezze passate.