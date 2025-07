Dichiarazioni ADL su Garnacho: nulla di vero, la smentita della SSCNapoli

vedi letture

Si cerca un altro esterno offensivo dopo Noa Lang e, in virtù delle difficoltà per Dan Ndoye, potrebbe tornare in cima alla lista degli azzurri anche Alejandro Garnacho del Manchester United. Lo scriveva ieri il tabloid britannico Mirror: "Lo United vuole liberarsi di Garnacho e il Napoli che è ritornato sul giocatore spera di ingaggiarlo per 50 milioni di euro dopo aver fallito l'assalto a gennaio".

Nello stesso articolo i colleghi inglesi riportavano anche alcune dichiarazioni attribuite al presidente Aurelio De Laurentiis in merito proprio all'esterno offensivo classe 2004 dei Red Devils e che rapidamente si sono diffuse. Dichiarazioni, però, che non corrispondono al vero. Abbiamo interpellato la SSC Napoli in merito alla vicenda e dalla società le parole del patron azzurro sono state smentite, derubricando l'elaborato del Mirror come "fake news".