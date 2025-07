Milinkovic-Savic, Romano: “Non è l’unica opzione, Conte vuole un portiere nelle prossime ore”

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube delle trattative del Napoli: "E’ durata tanto, ma non è mai stata in dubbio, l'abbiamo sempre detto. Grande calma, grande tranquillità da parte di tutte le parti coinvolte e adesso l'operazione Sam Beukema al Napoli è conclusa. Arriva l'’here we go’, perché oggi Napoli e Bologna con un’email finale si sono confermate le condizioni da 30 milioni di euro di euro più 3 di bonus. Quindi l'accordo è completato tra Napoli e Bologna. Il giocatore aveva detto sì al Napoli già da diverso tempo. Si trattava semplicemente di passaggi tecnici che sono stati completati nella giornata di oggi.

Aspettiamo nei prossimi giorni le visite mediche di Noa Lang e di Sam Beukema, il Napoli che chiude due colpi olandesi importanti, due giocatori che possono veramente rinforzare in modo di rilievo la squadra di Antonio Conte per la prossima stagione. E allora Beukema vestirà la maglia azzurra come ci siamo sempre aspettati. Si chiude una delle vicende più lunghe di questo mercato estivo per quanto riguarda il Napoli, che continua a cercare un portiere. Il Napoli nei prossimi giorni lavorerà sul discorso portiere. Vanja Milinkovic-Savic è un'opzione, ce ne sono anche altre. Quindi il Napoli sta lavorando sul portiere con intensità, con forza in queste ore. Una richiesta ben precisa da parte di Antonio Conte”.