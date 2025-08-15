Diouf-Napoli, Schira: "Domani già giorno chiave: incontro tra i club, contatti positivi"

Si avvicina il colpo Under per il centrocampo del Napoli. Il favorito ad oggi è Andy Diouf del Lens, classe 2003. Ne parla Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Non ci sono più slot Over in questo momento, come Under cresce l'idea di un vice Anguissa, non di Miretti che può restare alla Juve o di Fabbian che piace ma che ha caratteristiche offensive. Andy Diouf del Lens è il preferito. Contatti positivi, domani ci sarà un incontro tra i club, vedremo come andrà a finire".

Essendo un Under non occuperebbe neanche un posto in lista per la Serie A. 22 anni, quasi un metro e novanta, Under 21 francese, Diouf, piede mancino, ha 65 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno in cui è stato grande protagonista in Francia. Diouf è un centrocampista versatile, duttile, di grande impatto e fisicità. Ha corsa, resistenza, pressing, tackle e buona copertura difensiva. Insomma, una sorta di alter ego di Anguissa. Il Napoli è deciso ad approfondire i discorsi con il Lens. Diouf è stato anche finalista tra i 25 migliori giovani under‑21 per il premio Golden Boy 2023. Nello stesso anno, quando ancora vestiva la maglia del Basilea, è stato eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League.