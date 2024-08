Distanza per Gaetano, ma a Cagliari lo attendono. Yerry Mina: "Fratello, quando torni?"

vedi letture

Nonostante la distanza sulle cifre, col Cagliari che non sembra intenzionato ad arrivare ai circa 10mln di euro richiesti dal Napoli, in Sardegna resiste l'ottimismo per il ritorno in rossoblù di Gianluca Gaetano. La stampa locale continua a parlarne quotidianamente e quest'oggi anche alcuni compagni di squadra hanno confermato di attendere il centrocampista del Napoli.

Gianluca Gaetano ha condiviso alcune foto su Instagram con la compagna e non sono mancati i messaggi di diversi giocatori dle Cagliari. Da Viola a soprattutto Yerry Mina che ha fatto proprio una precisa domanda al giocatore di proprietà del Napoli: "Quando torni, fratello?". Da capire quando si potrà sbloccare l'affare e se il Napoli scenderà dalla propria valutazione o se il Cagliari effettuerà l'atteso rilancio.