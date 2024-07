Domani il giorno della cessione di Ambrosino: volerà a Frosinone in prestito

Come raccolto da TMW Nella giornata di domani il Frosinone annuncerà finalmente l'arrivo dell'attaccante Giuseppe Ambrosino in prestito secco dal Napoli. Una trattativa che ha tenuto banco nelle scorse settimane, con anche il Bari interessato in un primo momento, e che dunque si avvia a conclusione con il tecnico Vincenzo Vivarini, che lo ha già allenato a Catanzaro nell'ultima annata, che lo attende a braccia aperte.

Per Ambrosino si tratta di una nuova occasione per giocare con continuità. Quello che inizierà a metà agosto sarà il suo quarto campionato consecutivo in Serie B. Dopo aver chiuso il suo percorso nelle Giovanili del Napoli, l'attaccante classe 2003 ha militato nelle file di Como, Cittadella e Catanzaro. La sua miglior stagione è stata l'ultima, con 3 gol in 28 presenze. Nei due anni precedenti, vissuti quindi con la compagine comasca e poi con quella padovana, aveva messo insieme 2 reti in 19 apparizioni.