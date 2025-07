Folorunsho-Cagliari, pista complicata per due motivi: i sardi valutano alternative

Il Cagliari sta lavorando alacremente sul mercato estivo, con l'obiettivo di regalare prima possibile a mister Pisacane la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie A. Secondo quanto appreso da TMW, sia l'attaccante Sebastiano Esposito dell'Inter che il centrocampista Michael Folorunsho del Napoli, rientrato dal prestito invernale alla Fiorentina, sono due obiettivi dei sardi, ma i loro trasferimenti non sono in via di definizione.

Ci sarebbe infatti ancora da far quadrare i conti a proposito dei loro acquisti: pure se in prestito, sono operazioni molto onerose e complicate, anche per via della concorrenza che non manca. Soprattutto sull'attaccante, preme la Fiorentina. Ecco allora che il Cagliari tiene nel suo mirino anche altri nomi. Per il centrocampo per esempio piacciono alcuni profili italiani: Matteo Pessina, Luca Mazzitelli e Tommaso Pobega. Tra fascia e attacco, occhi anche su Alieu Fadera del Como.