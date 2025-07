Ultim'ora Sprint per Milinkovic-Savic! Domani nuovi contatti Napoli-Torino per definire l’affare

Nel corso della prossima settimana - e con ogni probabilità già nella giornata di domani - sono attesi nuovi contatti tra Napoli e Torino per Vanja Milinkovic-Savic. La trattativa, che sembrava ormai definita qualche settimana fa sulla base di 18 milioni di euro, si era improvvisamente arenata nelle fasi finali.

Ora però il club partenopeo - riferisce su YouTube il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto - è pronto a riattivare i dialoghi per cercare di chiudere l’operazione quanto prima. Ogni momento potrebbe essere quello giusto per il via libera definitivo. Il portiere serbo resta un profilo particolarmente apprezzato da Antonio Conte.