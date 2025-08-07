Ultim'ora Doppio colpo in arrivo! Moretto: "Ecco cosa manca per Gutierrez e Juanlu"

Miguel Gutierrez è da considerare un nuovo calciatore del Napoli. Dopo una settimana di trattativa, riattivata dopo un po' di tempo, la trattativa è in chiusura: operazione da 18 milioni di euro di base fissa più 1,5 milioni di euro di bonus, con ingaggio per cinque anni da 2,2 milioni a salire. Cosa manca? Le ultime arrivano da Matteo Moretto tramite l'account Youtube di Fabrizio Romano:

"Stamattina il Napoli ha contattato il Girona per chiudere al 100% l'operazione. E il Girona ha parlato col Real Madrid, comunicandogli questa proposta del Napoli. Un passaggio formale che bisogna fare ma che non darà problemi, è successo lo stesso anche con Rafa Marin. Ormai ci siamo, mancano solo le firme. Visto l'infortunio, il giocatore a fine agosto-inizio settembre sarà a disposizione di Conte, è in attesa solo dell'ultimo sì per volare in Italia. In arrivo al Napoli anche Juanlu: manca solo il sì finale del Siviglia".