Dorgu allo United? Pres. Lecce: "Faremo resistenza, finché ci sarà una logica"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ai microfoni di DAZN ha parlato della situazione di Patrick Dorgu. Il gioiellino danese è un obiettivo del Napoli per l'estate, ma intanto c'è stato l'inserimento del Manchester United che vuole acquistarlo subito. Di seguito le dichiarazioni del patron giallorosso.

Dorgu è sempre focalizzato sul Lecce o è distratto dal mercato?

"Abbiamo fatto una scelta controcorrente, per coerenza con quanto detto in precedenza ai nostri tifosi per mantenere inalterato l'organico. Il ragazzo è stato un po' disorientato la scorsa settimana, ma in questa è stato sul pezzo. Di lui se ne sta parlando fin troppo. Cercheremo di fare resistenza, finché questo avrà una logica. Di fronte a cose più grandi di noi dovremo valutare cosa sarà meglio per il club".

Quanto orgoglio c'è nella valorizzazione di questi giocatori?

"Bello perché è un ragazzo che viene dalla Primavera, è un segnale del percorso che sta facendo il nostro club che ha la forza, grazie a bilanci sani, di poter dire no, finché questo ha una logica insisteremo nel dire di no".