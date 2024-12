Dorgu, il Napoli si è convinto: affondo a giugno, cifra choc

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport torna a parlare del futuro di Patrick Dorgu, esterno del Lecce che piace molto al Napoli di Antonio Conte. Il quotidiano fa sapere che il danese non partirà la prossima estate per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro: è questa la valutazione del giocatore che piace molto a Conte, che lo ritiene perfetto e ideale per il Napoli.

Di sicuro, spiega il quotidiano in chiusura, sarà molto complicato vedere Dorgu a Napoli già a gennaio. Possibile che l’affare possa decollare solamente per la prossima stagione e dunque partire per la prossima estate. Il Napoli intanto ha già preso informazioni. La concorrenza non manca: su Dorgu ci sono anche Inter, Juventus e Milan.