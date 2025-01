Dorgu-Man United, Romano: "C'è il rilancio! Superati i 30mln e c'è già l'ok del danese"

vedi letture

Il Manchester United continua a spingere per Patrick Dorgu, terzino sinistro del Lecce, obiettivo anche del Napoli. Le ultime sulla trattativa arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Manchester United ha inviato una nuova offerta per Patrick Dorgu. La proposta ora supera i 30 milioni di euro e il club sta cercando di concretizzarla, anche dopo il via libera del giocatore di due giorni fa".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).