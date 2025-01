Dorgu, pressing Man United! Pres. Lecce raggiunge Corvino a Milano: novità in arrivo?

vedi letture

Nelle idee del Lecce, Patrick Dorgu è e sarà fino al termine della stagione un titolare della squadra di Marco Giampaolo. Il mercato attorno al classe 2004 danese, però, è in fermento e a Milano nelle ultime ore sono arrivati degli emissari del Manchester United per trattare l'arrivo del giocatore a Old Trafford.

Su Dorgu c'è anche il Napoli, anche se in questo momento lo United sembra più convinto e più avanti nella trattativa. Il direttore dell'area tecnica salentina Pantaleo Corvino è a Milano dalla giornata di ieri ma nelle ultime ore, secondo PianetaLecce, si è spostato nella capitale del calciomercato anche il presidente Saverio Sticchi Damiani. Un segnale di come la trattativa potrebbe subire un'accelerata nelle prossime ore.