Dorgu, Romano: "Conte lo va a salutare, il Napoli lo tiene d'occhio da tempo"

Tra gli avversari affrontati quest'oggi al Maradona, uno è nel mirino del Napoli. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale scrive su X: "Dopo la settima vittoria su 9 partite in vetta alla classifica della Serie A, Antonio Conte va a salutare il terzino sinistro del Lecce Patrick Dorgu... dato che il Napoli lo tiene d'occhio da tempo; il Lecce ha respinto gli approcci del Chelsea e degli Spurs la scorsa estate, come rivelato. Blues e Spurs continuano a seguire Dorgu".

After 7th win out of 9 games sitting on top of Serie A table, Antonio Conte goes to meet Lecce’s LB Patrick Dorgu…



…as Napoli have been monitoring him for long time; Lecce rejected Chelsea and Spurs approaches last summer as revealed.