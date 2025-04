Dove andrà Osimhen? Il Galatasaray ci spera: "Vogliamo che resti qui"

Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente del Galatasaray, ha parlato al quotidiano spagnolo AS del futuro di Victor Osimhen, attaccante in prestito al club turco dal Napoli. Per il dirigente giallorosso, la permanenza del centravanti nigeriano a Istanbul non è un'ipotesi da scartare. Nelle ultime settimane, ricordiamo, il nome di Osimhen è stato avvicinato con forza alla Juventus e al Barcellona, col suo contratto col Napoli che prevede una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che si attiverà in estate.

"Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, nel peggiore dei casi, il Galatasaray resterebbe nel suo cuore. Non ci ha detto che se ne andrà e noi vogliamo che resti qua", ha detto Hatipoglu. Il riferimento del vice presidente del Galatasaray va alle parole dello stesso Osimhen, che nel fine settimana appena concluso aveva parlato in questi termini del suo futuro: "Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore".