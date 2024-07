Dove va Gyokeres? Dal Portogallo: in Italia se ne parla, ma nessuno sconto sui 100mln

I tifosi del Napoli sognano Viktor Gyokeres come erede di Victor Osimhen, anche sui social sponda Milan circola il nome dell'attaccante svedese.

Ma per acquistare il bomber dello Sporting Lisbona sembra davvero complicato. Scrive il quotidiano portoghese A Bola, nella sua edizione online: "Perché il valore del passaggio dell'attaccante è stato definito da tempo: 100 milioni di euro, la clausola rescissoria. Chi fosse interessato può sempre rivolgersi all'amministrazione Leo per ottenere qualche tipo di sconto, ma quelle biancoverdi non ammettono promozioni e puntano solo al valore della clausola. In altre parole, non c'è modo di prendere il marcatore di Alvalade per meno di 100 milioni di euro. L'unica possibilità presa in considerazione sarà quella di scaglionare il pagamento con l'introduzione di obiettivi, sempre facili da raggiungere, che dilunghino il pagamento nel tempo - ad esempio 85 milioni subito e i restanti 15 milioni più tardi, una volta raggiunti i target contrattualmente definiti".