Video Ds Inter spegne le voci su Buongiorno: "Ne ha parlato una persona sola e non è dell'Inter"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato dei continui accostamenti delle ultime ore che vedrebbero Alessandro Buongiorno in maglia nerazzurra. Il tutto è scaturito dalle parole dell'agente del difensore granata, Giuseppe Riso, che nella giornata di ieri aveva detto: "Buongiorno al Napoli? Pensavo Buongiorno all’Inter. C’è la possibilità? Due battute, due battute anche con l’Inter per capire un po’. Abbiamo fatto una chiacchiera".

Il ds nerazzurro Piero Ausilio ha risposto al procuratore di Buongiorno, queste le sue parole ai media. Si è parlato molto dell’ipotesi di Buongiorno all’Inter: “Ne ha parlato una persona sola e non è stato nessuno dell’Inter”.

Se Lukaku dovesse andare al Milan effetto vi farebbe? “Nessuno. A me del mercato del Milan non interessa niente. Mi interessa del mercato dell’Inter e quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, e soprattutto quello che voleva fare l’allenatore. Quindi guardiamo a noi e non in casa degli altri”.