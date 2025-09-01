Ds Lipsia: "Ecco perché abbiamo deciso di cedere Elmas in prestito al Napoli"
Marcel Schafer, direttore sportivo del Lipsia, ha commentato ai canali ufficiali del club tedesco la decisione di cedere Eljif Elmas in prestito con diritto di riscatto al Napoli: ""Nei nostri colloqui con Eljif, abbiamo deciso insieme che un ritorno al Napoli è il passo giusto per la sua crescita personale e atletica.
Eljif ha sempre lavorato con grande professionalità a Lipsia e ha contribuito a ogni allenamento. A Napoli conosce molto bene l'ambiente e può mettere a frutto le sue qualità ai massimi livelli. Gli auguriamo il meglio per il futuro".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Da 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano di Arturo Minervini
Le più lette
2 L’allarme di Bergomi a Sky: “Inter rendeva col gioco di Inzaghi! Titolari più vecchi e presi 5 under…”
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com