Ds Lipsia: "Ecco perché abbiamo deciso di cedere Elmas in prestito al Napoli"

vedi letture

Marcel Schafer, direttore sportivo del Lipsia, ha commentato ai canali ufficiali del club tedesco la decisione di cedere Eljif Elmas in prestito con diritto di riscatto al Napoli: ""Nei nostri colloqui con Eljif, abbiamo deciso insieme che un ritorno al Napoli è il passo giusto per la sua crescita personale e atletica.

Eljif ha sempre lavorato con grande professionalità a Lipsia e ha contribuito a ogni allenamento. A Napoli conosce molto bene l'ambiente e può mettere a frutto le sue qualità ai massimi livelli. Gli auguriamo il meglio per il futuro".