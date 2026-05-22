Due rientri dai prestiti e uno tra questi due nuovi acquisti: ecco come può cambiare la difesa
Il Napoli comincia a programmare anche il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra le novità ci sarà il ritorno di Rafa Marin dal prestito al Villarreal, stavolta però con l’intenzione di trattenerlo in rosa. Il nuovo allenatore azzurro sarà chiamato anche a valutare Luca Marianucci, altro profilo sul quale il club vuole prendere una decisione definitiva durante il ritiro estivo.
Arriverà qualcuno in difesa? Ecco i nomi valutati
Per il momento, però, non sembrano previste grandi rivoluzioni in difesa. Restano vivi alcuni sondaggi per Mario Gila della Lazio, ma senza sviluppi concreti. Attenzione anche al giovane Karim Coulibaly del Werder Brema: il difensore classe 2008 è finito nel mirino dello scouting azzurro, ma attorno al suo cartellino si starebbe già scatenando una vera asta internazionale.
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