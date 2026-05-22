Lang, futuro a sorpresa? Un altro giocatore in prestito può restare a Napoli

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Il futuro di Lang, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello del Napoli: le ultime sulla Gazzetta

Noa Lang è tornato in città per alcuni giorni di vacanza insieme alla famiglia e nelle ultime ore è stato avvistato anche a Positano. Nei giorni scorsi aveva attirato l’attenzione dei tifosi mettendo un like alla notizia della separazione tra il Napoli e Antonio Conte, oltre a pubblicare una storia sui social mentre attraversava in auto una strada nei pressi dello stadio Maradona.

Possibile ritorno nel nuovo progetto azzurro

Il futuro di Lang, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello del Napoli. Il Galatasaray, infatti, non sarebbe intenzionato a riscattarlo e il cambio di guida tecnica potrebbe riaprire le porte a una sua permanenza in azzurro. L’esterno offensivo non sarebbe però l’unico rientro previsto alla base. Anche Rafa Marin è destinato a tornare dopo l’esperienza al Villarreal, dove si è messo in evidenza anche in Champions League. Il difensore spagnolo vuole giocarsi le proprie carte in Serie A e convincere il club a puntare su di lui nel nuovo ciclo tecnico.