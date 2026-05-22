Futuro Lukaku, presto incontro agente-Manna: due ipotesi per l'addio
L'agente di Lukaku, Federico Pastorello, e il dirigente del Napoli Giovanni Manna si incontreranno a inizio della prossima settimana per definire il futuro di Romelu Lukaku e stabilire una valutazione condivisa del cartellino. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. Il Napoli, che lo ha acquistato per circa 30 milioni di euro, non intende correre il rischio di perderlo a parametro zero con la scadenza del contratto fissata tra un anno. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di una rescissione, opzione complessa considerando l’ingaggio da 8,5 milioni di euro. Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche del giocatore e dal percorso con la nazionale belga.
Futuro Lukaku, le ultime e gli scenari
La sensazione, però, è che la permanenza di Lukaku a Napoli sia sempre più difficile. L’attaccante è destinato a lasciare il club, con diverse squadre già alla finestra. In particolare il Fenerbahce sta monitorando con interesse la situazione, pronto a inserirsi qualora si aprissero margini concreti. Attenzione anche al Porto, dove la presenza di Francesco Farioli potrebbe rappresentare un fattore chiave nella destinazione del giocatore.
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