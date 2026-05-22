Ultim'ora Sarri verso l'Atalanta! Rai: 'ni' al Napoli, non si fida di ADL! Ora Italiano o altri 3 nomi

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Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gli allenatori si giudicano sul lavoro non sul curriculum. Prendere uno con il curriculum superiore a Conte è difficile. Lo escludo. I fatti sono questi: non so se bisogna aspettare il 10 giugno ma il Napoli ci ha fatto sapere che non aspetta nessuno. Per quanto riguarda Sarri, ho un rapporto con lui, mi arriva dal suo entourage che lui non ha detto 'no' al Napoli ma 'ni'. Magari se ne pentirà, lui sta ragionando.

Sarri si è lasciato male, malissimo, non si fida di De Laurentiis, e sa che dopo Conte le aspettative sono altissime. Per fare meglio dovrebbe vincere lo scudetto. Non si fida del rapporto umano con De Laurentiis. A Bergamo ha due fratelli pronti ad accoglierlo. Bisogna essere razionali, se perdo Sarri vado a prendere un allenatore come Italiano. Se il Bologna mostrasse i muscoli, si aprono altri scenari come Pioli, come Grosso. E uno che non è mai stato contatto finora, ma verrebbe di corsa al Napoli è Roberto Mancini".