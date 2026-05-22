Vergara, offerta dalla Premier: la cifra proposta al Napoli

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Sul giovane centrocampista non ci sarebbe però soltanto il forte interesse proveniente dalla Premier League: le ultime sull'azzurro

Un importante club inglese avrebbe messo nel mirino il giovane talento del Napoli, Antonio Vergara, presentando un’offerta significativa compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro per provare ad assicurarsene le prestazioni. Lo scrive Nicolò Schira su X. L’operazione conferma il crescente interesse internazionale attorno al giocatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama azzurro e seguito con attenzione anche da osservatori esteri.

Anche due club di Serie A sul talento azzurro

Sul giovane centrocampista non ci sarebbe però soltanto il forte interesse proveniente dalla Premier League. Secondo le indiscrezioni, infatti, anche due club di Serie A avrebbero avviato i primi contatti per sondare la disponibilità del Napoli a una possibile cessione.