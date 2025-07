Beukema a un passo, Sky: e si sta chiudendo anche per il quarto acquisto!

vedi letture

Napoli scatenato, pronti altri due colpi, altri due rinforzi. Nel suo editoriale per Tmw il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti parla delle mosse di mercato del Napoli: "Anche a Napoli la rivoluzione è partita, ma già da tempo. Beukema è a un passo: 28 milioni più bonus al Bologna, trattativa ormai definita. Più avanzata ancora - se possibile - la chiusura per Noa Lang: il giocatore ha accettato di ridursi l’ingaggio per agevolare il trasferimento dal PSV, l’affare da 25 milioni + 5 di bonus è in dirittura d’arrivo.

In parallelo si continua a lavorare per Ndoye, ma l’intesa definitiva ancora non c’è. Prima si deve trovare l’accordo totale con il giocatore poi si tornerà a parlare con il Bologna. È un Napoli che vuole completare il mercato in fretta per dare a Conte una squadra il più possibile formata, per mantenere il vantaggio accumulato durante questa stagione, con il lavoro sul campo, con la scelta di continuare insieme mentre tutti intorno hanno cambiato".