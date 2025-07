Non solo Ndoye: per l'altro esterno si pensa a Fofana, gioiellino del Lione

Non solo Lang o Ndoye, obiettivo principale oltre all'olandese. Il Napoli starebbe continuando a lavorare per il mercato degli esterni offensivi. Ne servono due: l'erede di Kvara e il sostituto di Ngonge. A scriverne è La Gazzetta dello Sport: il ds azzurro Giovanni Manna sarebbe pronto a piazzare un nuovo colpo in attacco. Due nomi in agenda oltre ai soliti noti.

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool, resterebbe una pista, ma l'ingaggio del calciatore dei Reds andrebbe totalmente rivisto e per la formula si potrebbe pensare a un prestito con diritto di riscatto. Al club azzurro piacerebbe molto anche il ventenne belga Malick Fofana, talentino classe 2005, protagonista lo scorso anno di una stagione straordinaria con 12 gol e 6 assist tra Ligue 1 e Europa League.