Duello Juve-Napoli sul mercato: nel mirino due attaccanti e l'erede di Lucca

vedi letture

Domenica saranno rivali sul campo, intanto Napoli e Juve duellano anche sul mercato. I due club sono interessati ad esempio a Maldini jr dell'Atalanta. Come riferisce il Cds, sempre con i bianconeri, in attesa della sfida sul campo di domenica, duelli sul mercato anche per un altro profilo, Youssef En-Nesyri, 28 anni, centravanti di proprietà del Fenerbahçe che aveva messo in stand-by ogni sussurro di mercato volendosi prima concentrare sulla finale di Coppa d’Africa persa domenica con il suo Marocco contro il Senegal. Ora anche per lui è tempo di futuro.

Per il Napoli, l’operazione costerebbe in totale 5 milioni tra prestito oneroso e il residuo dello stipendio da dover garantire al giocatore. Sempre nel mirino anche Ferguson che la Roma può liberare.