Si sblocca il mercato! Tmw: due cessioni vicine, ecco chi può arrivare

vedi letture

Uno fuori, uno dentro. Il mercato del Napoli, viste le limitazioni imposte alla società di Aurelio De Laurentiis nella sessione di trasferimenti invernale, che chiuderà i battenti il prossimo 2 febbraio, ha parametri abbastanza chiari. È per questo che assumono una grande rilevanza le notizie delle ultime ore, con due big in partenza dalla squadra di Antonio Conte, destinati a liberare altrettanti spazi. Lorenzo Lucca è prossimo a trasferirsi al Nottingham Forest in un’operazione che pareggerebbe quella relativa all’acquisto estivo dall’Udinese. In uscita anche Noa Lang, il cui feeling con lo stesso Conte non è mai decollato: il Galatasaray conta di chiudere la trattativa per l’attaccante olandese nelle prossime ore.

Gli spazi liberati dalle cessioni dovrebbero essere riempiti con altri giocatori offensivi. Tra i nomi più graditi, sempre quello di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino che piace anche alla Juventus Possibile anche un ritorno di fiamma per Raheem Sterling, e resta in piedi l’idea che porta a Daniel Maldini, anche lui profilo gradito ai bianconeri (ma pure alla Lazio). Possibile (probabile) che l’investimento sia doppio come la cessione - in difesa potrebbe partire anche Marianucci, la cui cessione è in standby dopo il ko di Rrahmani e che comunque non sarebbe sostituito -, con un centravanti e un esterno offensivo. Altri nomi graditi Marcos Leonardo (Al-Hilal) ed Evan Ferguson della Roma. A scriverlo è TuttoMercatoWeb.com.