Marcos Leonardo opzione per l'attacco, Sky: può arrivare anche senza scambio con Lucca

TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Calciomercato Napoli
di Davide Baratto

Marcos Leonardo resta un'opzione valida per l'attacco del Napoli, al di là dello scambio con Lorenzo Lucca. È questa la notizia riportata da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, secondo cui il brasiliano dell'Al-Hilal potrebbe essere una soluzione per gli azzurri anche senza Lucca come contropartita tecnica. Infatti, il centravanti ex Udinese sembra destinato ad altri lidi, Nottingham Forest in pole, ma Marcos Leonardo è ancora in lista per rinforzare la rosa di Antonio Conte.